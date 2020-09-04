Virüse karşı ‘sosyal’ mücadele hız kesmiyor
TÜRKİYE’DE İLK KORONA VİRÜS VAK’ASININ GÖRÜLDÜĞÜ GÜNDEN İTİBAREN TEYAKKUZ HALİNDE OLAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI SALGIN HASTALIKTAN KORUMAK İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.
Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını Türkiye’de son günlerde tekrar artış gösterirken, Osmangazi Belediyesi küresel salgına karşı mücadelede hız kesmiyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde toplu kullanım alanları başta olmak üzere çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdürüyor. Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü 13 Marttan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.
Osmangazi Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları çerçevesinde 173 bin 451 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar 598 bin 836 noktaya erzak ve çorba dağıtımı ile 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Osmangazi Belediyesi ‘Belediyem Benimle” ekipleri, COVID-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarına da yardımcı oluyor.
Vatandaşların sağlığı ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece gündüz demeden tüm taleplere cevap veriyor. Belediye olarak çalışmalarımızı 13 Mart’tan itibaren aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Belediyem Benimle ekiplerimiz, gelen talepler doğrultusunda hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyor. Bu salgın hastalık on buluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25