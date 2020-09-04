Virüse karşı ‘sosyal’ mücadele hız kesmiyor

Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını Türkiye’de son günlerde tekrar artış gösterirken, Osmangazi Belediyesi küresel salgına karşı mücadelede hız kesmiyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde toplu kullanım alanları başta olmak üzere çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdürüyor. Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü 13 Marttan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Osmangazi Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları çerçevesinde 173 bin 451 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar 598 bin 836 noktaya erzak ve çorba dağıtımı ile 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Osmangazi Belediyesi ‘Belediyem Benimle” ekipleri, COVID-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarına da yardımcı oluyor.

Vatandaşların sağlığı ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece gündüz demeden tüm taleplere cevap veriyor. Belediye olarak çalışmalarımızı 13 Mart’tan itibaren aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Belediyem Benimle ekiplerimiz, gelen talepler doğrultusunda hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyor. Bu salgın hastalık on buluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.