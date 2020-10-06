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Virüs yok olana kadar dezenfeksiyona devam

OSMANGAZİ BELEDİYESİ KORONA VİRÜS SALGININA KARŞI İLÇE GENELİNDEKİ DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Genel 06.10.2020, 13:53
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Virüs yok olana kadar dezenfeksiyona devam

Osmangazi Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Mustafa Dündar, salgının tamamen ortadan kalkmasına kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını mart ayından bu yana aralıksız sürdürüyor. İlçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmamak için haftanın her günü hummalı bir mesaî harcayan belediye ekipleri, son 1 haftada 94 meydan, 191 cadde ve sokak, 510 iç mekân ile resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 12 bin 100 konteyner temizliği de yapan ekipler, toplam 12 bin 895 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da yakından takip ettiği dezenfekte çalışmaları, bilhassa vatandaşların sık kullandığı alanlarda ve olası salgının bulaşabileceği toplu yaşam alanlarında yürütülüyor. Osmangazi Belediyesi’nin hizmet noktaları, okul, eczahane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler ve semt merkezleri, düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

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