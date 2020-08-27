Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar
AFYONKARAHİSAR’IN KIZILÖREN İLÇESİNDE KAHVEHANE İŞLETMECİLERİ KORNONA VİRÜS (COVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ OLARAK 1 AY SÜREYLE FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI ALDI.
Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesindeki kahvehane işletmecileri Kornona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gönüllü olarak 1 ay süreyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Kızılören Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının girişimleriyle ilçede faaliyet gösteren kahvehaneler ve kıraathaneler Covid-19 önlemleri kapsamında 1 ay süreyle kapalı olacak. Gönüllü olarak alınan bu karar doğrultusunda kapanan kahvehanelerin kapılarına “Pandemi nedeni ile ilçe halkımızın ve müşterilerimizin sağlığını koruma amacıyla gönüllü olarak almış olduğumuz karar ile 1 ay süre ile işletmemiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazıları asıldı.
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, ilçe esnafının aldığı bu duyarlı davranışın örnek olması gerektiğini belirterek, “Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde ilçemizde bazı vakalar oldu. Nisan ayında maalesef bir tane vatandaşımızı salgın nedeniyle kaybettik. Durum böyle olunca ilçemizde duyarlılık oluştu. Kahveci esnafımızda pandemiye karşı bir duyarlılık örneği göstererek 1 ay süreyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu ve bulaşın yaygın olabileceği kahvehaneleri kapatma kararı aldı. Umarız ilçe esnafımızın aldığı bu karar tüm ilimize örnek olur” dedi.
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