Virüs döneminin kaçak yapıları yıkılıyor
OSMANGAZİ BELEDİYESİ, COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE DÖNEMİNİ FIRSAT BİLEN KİŞİLER TARAFINDAN TURİZM BÖLGESİ ULUDAĞ’DA YAPILAN KAÇAK İNŞAATLARI TEK TEK TESPİT EDEREK YIKIYOR.
Osmangazi Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele dönemini fırsat bilen kişiler tarafından turizm bölgesi Uludağ’da yapılan kaçak inşaatları tek tek tespit ederek yıkıyor.
Osmangazi Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınından yararlanarak inşâ edilen kaçak yapıları bir bir yıkıyor. Uludağ’da hazine ve tarım arazileri, sit alanları ve orman arazisi üzerine yapılan ruhsatsız yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek tespit ediliyor. Ruhsatsız yapılar, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor.
Belediye ekipleri son olarak, Süleymaniye Mahallesi’nde pandemi sürecinde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen kaçak prefabrik evi yıktı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye ekipleri, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda vatandaşları ikaz etti.
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