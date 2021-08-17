Vildan Atasever kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Vildan Atasever biyografisi...

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde İlknur karakterini canlandıran Vildan Atasever hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Vildan Atasever kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

VİLDAN ATASEVER KİMDİR ?

Vidan Atasever, 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumlu'dur. Bir süre dj'lik yaptıktan sonra amatör olarak tiyatro ile oyunculuğa başlayan Vildan Atasever; ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi ile yaşamıştır.

İlk sinema deneyimini yaşadığı İki Geç Kız'da sergilediği performansla 42. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Vildan Atasever, 2001'de gazeteci Taylan Kılıç ile evlendi. Evlilikleri 2007'de son buldu. 2010'da ise ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlendi. Bu evliliği ise 2015'te son buldu.

Kadın İsterse, İki Genç Kız, Kader, Bıçak Sırtı, Yaralı Yürek, Samanyolu, Başrolde Aşk, Yaz'ın Öyküsü ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda yer alan Vildan Atasever şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Kuaför İlknur karakterine hayat vermektedir. Vildan Atasever, 1.62 metre boyunda, 49 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2005 – 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu

2006 – 18. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu

Vildan Atasever'in rol aldığı diziler ve filmler:

2000 – Üvey Baba (TV Dizisi)

2000 – Şemsi Paşa Pasajı (Zeynep) (TV Dizisi)

2001 – Yaz Gülleri (Yonca) (TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Nazlı) (TV Dizisi)

2004 – Azize (Müge) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (Buket) (TV Dizisi)

2005 – Plajda Kız Tavlama Kılavuzu

2005 – İki Genç Kız (Handan) (Sinema Filmi)

2006 – Kader (Uğur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaralı Yürek (Beyaz) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Güneş) (TV Dizisi)

2008 – Gece Sesleri (Aslı) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Asude) (Sinema Filmi)

2010 – Samanyolu (Zülal) (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Öykü) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Gelin) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı Tokadı (Kostastina) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün İnek (Gülay) (Sinema Filmi)

2014 – Benimle Var Mısın? (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Gece (Gülcan) (Sinema Filmi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Umut) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Bîranîna Mihîna Kumêt) (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Hümaşah Sultan) (TV Dizisi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Seyran) (TV Dizisi)

2019 – Bir Dilek Tut (Sinema Filmi)

2019 – Tek Yürek (İlknur) (TV Dizisi)