Veteriner hekimleri bile şaşırttı: Köpeğin mesanesinden 55 adet taş çıktı

Adana’da, idrarını kanlı yaptığı şikayetiyle sahibi tarafından kliniğe götürülen 3 yaşındaki Terrier cinsi köpeğin mesanesinden çıkarılan taşlar, ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekimleri de şoke etti. ’Biber’ isimli dişi köpeğin idrar kesesinden 15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıktı.

Sahibi Hakan Boloğlu tarafından Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki kliniğe getirilen Biber’in, son bir aydır idrarını kanlı yaptığı bilgisi verildi. Çekilen röntgen ve yapılan tahlillerin ardından ameliyata alınan Biber’in mesanesinde yer alan 55 adet irili ufaklı taşlar, Veteriner Hekim İsmail Serdar Sayar ve ekibini hayrete düşürdü.

33 yıllık veteriner hekim olduğunu ve ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını belirten Sayar, "15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Benzeri Türkiye’de görülmemiş bir şey bu. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık. Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık; ancak normalinde 2-3 taneye rastlıyorduk. Bu taşlar, hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi, vücudu da kendi kendine üretebiliyor. Biber, şu an eski sağlığına kavuştu" dedi.