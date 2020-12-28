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“Veteriner hekim dışında yaralı hayvana müdahalenin hapis cezası var”

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, geçtiğimiz günlerde medyada yer alan ve bir vatandaşın sokak hayvanlarına tıbbi müdahale yapması ile ilgili açıklamasında, “Veteriner hekim dışında yaralı hayvana müdahalenin hapis cezası var” dedi.

Genel 28.12.2020, 09:08
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“Veteriner hekim dışında yaralı hayvana müdahalenin hapis cezası var”

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, geçtiğimiz günlerde medyada yer alan ve bir vatandaşın sokak hayvanlarına tıbbi müdahale yapması ile ilgili açıklamasında, “Veteriner hekim dışında yaralı hayvana müdahalenin hapis cezası var” dedi.

Yaralı hayvanlara müdahale için belediyelere ve özel kliniklere başvurulması gerektiğin söyleyen Akgün Ergül, “Yaralı ve kalkamayacak durumda olan bir sokak hayvanı ile vatandaşlar karşılaştığında ilk önce veteriner hekim ile irtibata geçmeleri gerekiyor. Merkez belediyelerin de bunlarla ilgili bir ihbar hattı var. Normal belediyelere ulaşıldığı zaman fotoğrafları ile ihbar hattına gönderildiğinde, belediyelerimiz sokak hayvanlarını alıp bakımlarını ve tedavilerini üstleniyorlar. Bunun haricinde hiçbir yere ulaşamadılar diyelim, Kayseri’de merkez ilçelerimizde 45’e yakın kliniğimiz var. Bu kliniklerin hepsinden de bununla ilgili hizmet alabilirler. Yani demek istediğimiz, sokak hayvanları ile ilgili olabilecek her türlü işlemde belediyelerdeki ve özel kliniklerdeki hekimlerimizden yardım alabilir vatandaşlarımız” dedi.

Veteriner hekimler dışında hayvanlara tıbbi müdahale yapılmasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyleyen Ergül, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vatandaşlarımız bu konularda duyarlı. Ulusal medyada bir vatandaşımızın hayvanlara tıbbi müdahalede bulunarak yardım etmek istediği haberi okudum. Bu haberi yapan kişinin muhtemelen veteriner hekimin kaç yıllık eğitim süresinde olacağını veya veteriner hekimliğin icrasının nasıl olduğuna dair bir fikri olmadığı için, muhtemelen haberde veteriner hekim ibaresi kullanılmış. Haberde bahsi geçen emekli amcamız açık öğretim fakültesi 2 yıllık loborantlık mezunu. Tabi veteriner hekimlik mesleği için 5 yıllık zorlu bir eğitim süresinden geçilmesi gerekiyor. 6343 sayılı Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin kanunu ve mevzuatları çerçevesinde işlem yapar veteriner hekimler. Bir veteriner hekim, okuldan mezun olduktan sonra nerede çalışırsa çalışsın, yapmış olduğu tüm hayvanlara müdahale de bu kanun çerçevesinde yürütülür. Haberde sokak hayvanlarının canları kurtarılıyor gibi bir imaj verilmekte ama bizim burada kendi mesleğimiz açısından görev ve sorumluluklarımız var. Bir kere veteriner olmayan hiç kimse hayvan ne olursa olsun 6343 sayılı kanun mevzuatının 68. maddesine göre, veteriner hekim olmayan kimse canlılara hiçbir şekilde iğne, ilaç tedavi gibi müdahalelerde bulunamaz der. Bunun da kanun önünde cezaları vardır. 68. maddenin 11. fıkrasında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve ya para cezasına çevrilir. Biz burada art niyet aramıyoruz. Neticede sokak hayvanları var ama biz Kayseri Veteriner Hekimler Odası ve Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak mesleğimizin her zaman bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Halk sağlığına ve toplum sağlığına hizmet eden, hayvanların teşhisi tedavisinden sorumlu olan ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardan da sorumlu olan bir meslek grubu olarak, böyle bilinçsiz haberler bizi üzdüğünü söylemek istiyorum.”
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