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Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 1 Şubat

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Grup Müdürü Bayram Alkan, Grup Müdürü Servet Yılmaz ve Mükellef Hizmetleri Müdürü Keziban Şahbaz ile birlikte Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret etti. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye vergi mükelleflerinin bilgilendirilmesi konusundaki destekleri için teşekkür ederek esnaf ve sanatkarların taleplerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Genel 22.01.2021, 18:03
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Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 1 Şubat

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Grup Müdürü Bayram Alkan, Grup Müdürü Servet Yılmaz ve Mükellef Hizmetleri Müdürü Keziban Şahbaz ile birlikte Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret etti. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye vergi mükelleflerinin bilgilendirilmesi konusundaki destekleri için teşekkür ederek esnaf ve sanatkarların taleplerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Vergi mükellefi vatandaşlar ile esnaf ve sanatkarların haklarını korumak amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktaran Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Esnaf ve sanatkarlarımız bizler için çok önemli bir konuma sahip. Daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda Oda Başkanlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinlemiştik. Antalya Vergi Dairesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için gerekli çalışmalara başladık. Oda Başkanlarımızın, kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla gerekli kontrollerin yapılması, haciz işlemlerinde borç miktarından fazla miktarda haciz yapılmaması, denetim ve kontrollerin yerinde yapılması gibi talepleri vardı. Bu süreçte esnafımızın NACE kodlarındaki uyuşmazlık sorunlarını çözerek Pandemi dolayısıyla sağlanan mücbir sebep desteklerinden faydalanabilmelerini sağladık. Esnaf Odalar Birliğimizin kayıtları ile bizim kayıtlarımızın uyuşması çok önemli bir konu. Yine, Oda Başkanlarımızın denetimlerin arttırılması noktasında bizlerden yoğun talepleri vardı. Arkadaşlarımız bu denetimlerini düzenli olarak devam ettiriyorlar. Birlik Başkanımız ve Oda Başkanlarımızla sürekli iletişim halinde olarak esnafımızın taleplerini karşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız.” dedi.

İnternet Üzerinden başvuru yapılabiliyor

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yapılandırma başvurularında süre uzatımının sevindirici olduğunu aktararak, yoğunluk olmaması amacıyla yapılandırma başvurularının internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Vergi bilincinin arttırılmasının ve kayıt dışılığın önlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Öncelikle Antalya Vergi Dairesi Başkanımız İlhan Karayılan’a, esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğu yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikli amacımız kayıt dışılığın önlenmesi ve her türlü kaydını gerçekleştirmiş, vergisini veren esnafımızın hak ve menfaatlerinin korunması. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılandırma başvuruları ve ödeme tarihlerinin birer ay uzatılması esnaf ve sanatkarlarımıza kolaylık sağlayadı. Pandeminin seyri ve başvurularda yoğunluk yaşanmaması amacıyla, başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasını daha önce talep etmiştik. Esnaf ve sanatkarlarımızın başvurularını son tarih olan 1 Şubat’tan önce gerçekleştirmelerini ve yapılandırmanın bozulmaması amacıyla ödeme tarihlerini kaçırmamalarını öneriyorum. Yine, Antalya Vergi Dairesi Başkanımız daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda Oda Başkanlarımızın ilettiği talepler üzerinde çalışmaya başladıklarını iletti. Kendilerine Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş oldukları destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılandırmada Son Fırsat

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birer ay uzatıldığını hatırlatan Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Yapılandırma kanunu kapsamında esnaf ve sanatkarlarımız ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli duyuruların yapılması noktasında bizlere destek veren AESOB Başkanımız Adlıhan Dere’ye teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılandırma fırsatının bir ay uzatılması Pandemi sürecinde çok faydalı oldu. Bu süreçte mükelleflerimiz, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler ile çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarını da bu Kanuna göre yapılandırarak ödenebilecek. Söz konusu kanundan yararlanılması halinde; vergi ve diğer borçların faizi, Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık %75 oranında azaltılıyor." dedi.

Kanunun, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar tahakkuk ederek, yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ve cezalarını kapsadığını hatırlatan Karayılan şöyle devam etti: " Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, 01 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve ilk taksit ödemelerini 01 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılandırmanın bozulmaması ve devam etmesi için ilk 2 taksitin zamanında ödenmesi şartı vardır. Pandemi nedeniyle başvuruların öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden interaktif vergi dairesine girerek, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılması ve ödemelerin de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. ” dedi.
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