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Venüs’te yaşasaydık ‘yarın görüşürüz’ demek tarih olacaktı!
Tüm gezegenlerin kendi ekseni etrafında dönüş hızı birbirlerinden farklıdır. Bu da gündüz ve gece oluşumunu etkiler. Dünyanın dönüş hızı 24 saatte tamamlanır ancak Venüs'ünki 5832 saatte tamamlandığı için görüşmek istediğimiz kişiyi bir sonraki gün görmek imkansız olabilir.
Genel 10.06.2022, 15:24
Gezegenlerin kendi etrafında dönüş hızı bir günün oluşma hızını oluşturur. En kısa sürede dönen gezegenden en uzun sürede dönen gezegene göre sıralama şu şekildedir:
1) Jüpiter 10 Saatlik bir dönme hızıyla en hızlı gezegen olmuştur.
2) Satürn 10,5 Saat
3) Uranüs 11 Saat
4) Neptün 15 Saat
5) Dünya 1 Gün
6) Mars 24,5 Saat
7) Merkür 59 Gün
8) Venüs 243 Günlük dönme hızıyla da en yavaş gezegen olmuştur.
Dünya ile karşılaştırıldığında Dünya'da 24 saat süren bir gün, Venüs'te 5832 saat sürmektedir.
Hatta olayla ilgili bazı bilim kategorisinden çıkan sınav sorularında Venüs şıkkının aranması için şu ifadelere yer verilir:
Kendi ekseni etrafında dönüş hızı o kadar yavaş ki üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik. (yeniçağ)