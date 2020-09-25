Velilere özel eve teslimat dönemi

Pandemi döneminde tüketicilerin mağazalara gitmek yerine e-ticarete yönelmesi, okulların açılmasıyla beraber kırtasiye sektöründe de online alışveriş oranlarını etkisini arttırdı. Velilerin kırtasiye ve ders kitabı ihtiyaçlarını en güvenli şekilde göndermek için bazı kırtasiye şirketi arabayla teslimat modeline geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci tüketici davranışlarında köklü değişimlere neden oldu ve yeni nesil teslimat dönemi başladı. Okulların açılmasıyla birlikte eğitmenlerin belirlediği kırtasiye ve ders kitabı listelerini alan veliler kırtasiye ve hobi ürünleri satan e-ticaret sitelerine yöneldi. Mağazaya gitmek istemeyen veya kargo süresi beklemek istemeyen müşterileri için arabayla teslimat başlatan Atlas Yönetim Kurulu Üyesi Burak Saruhan, 30 yılı aşkın süredir sektör oyuncusu olarak, okula dönüş döneminde velilerin her koşulda yanında olduklarını belirtti.

“Dikkat güçlendirme setlerine talep çok”

Atlas Yönetim Kurulu Üyesi Burak Saruhan,”Evde birçok velinin çocuklarını uzaktan eğitim sürecine kolay adapte edemediğinden derslerine daha iyi odaklanmaları için eğlenceli kitapların, renkli defter kalemlerin yanında asıl ilginin dikkat ve zeka güçlendirme setlerine olduğunu gördük. Öğrencilerimize evlerinde bir sınıf ortamında gibi hissetmelerini sağlayacak kırtasiye ihtiyaçlarıyla motive etmenin yanında hayal gücü besleyecek, en önemlisi motivasyonlarını güçlendirecek eğitim setleri öneriyoruz. Ders bitimi sonrası puzzle, boyama kalemleriyle resimler, dikkat güçlendirici zeka oyunları oynanabilir. Önemli olan uzaktan eğitimde motivasyonu yüksek tutarak, hem eğitici hem eğlendirici yeni deneyimler sunarak sürece olan ilgiyi sıcak tutmak. Bugün 90 yayın evi bölge bayiliğine sahibiz ve bu zorlu süreçte köy okulları dahil yardımcı kaynak kitaplarımızla öğrencilerin hangi alanda ne eksiği varsa maksimum düzeyde karşılamaya çalışıyoruz” dedi.