Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı

Vefa Lisesi’nde 22 bin 450 kitaplı Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesi açıldı. Kütüphanesinin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarihçi bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı. Törende konuşan Özer, "17 Haziran’dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık olacak” dedi. Konuşmasında çevredeki tarihi yapılardan bahseden İlber Ortaylı ise "Beni çok rahatsız eden şey, bu kadar büyük eserin arasında İstanbul Belediyesi’nin hala bulunmasıdır. O binanın oradan kalkması lazım” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Vefa Lisesi’nde açılan 22 bin 450 kitaplı kütüphaneye tarihçi bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın adını verdi. Kütüphanenin açılış törenine İlber Ortaylı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müzik ziyafetiyle başlayan tören açılış konuşmaları ile devam etti.

“Müteşekkirim ama daha çok duygulandım”

Açılış töreninde konuşan Prof.Dr. İlber Ortaylı, “Adıma bahşettiğiniz bu okul kütüphanesi için çok müteşekkirim ama daha çok duygulandım. Ben kısa bir süre Avusturya Lisesi’nde okudum. Bir takım erken kaçanlar gibi İstanbul’da kalsaydım burada okuyacaktım. Ankara olduğu için Atatürk Lisesi’nde okudum. Bunlar 19’ncı yüzyılın büyük liseleridir. İmparatorluğun çevresini değiştiren okullardır. Bunlardan kaybolan, sınır dışındakiler hariç 49 tanesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal etmiş olması lazım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden insanları yetiştirdiler” dedi.

“O binanın oradan kalkması lazım”

Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının tarihinden söz eden Ortaylı, “Fakat beni çok rahatsız eden şey, bu kadar büyük eserin arasında, İstanbul Belediyesi’nin hala bulunmasıdır. O binanın oradan kalkması lazım. O buradan acemi oğlan odalarının yıkımıyla, bir takım İstanbulluların yaşadığı konakların yıkılmasıyla, 1919’daki utanmaz işgalde 19 Mart dediğimiz karakol binasındaki askerlerin şehit edilmesini yaşayan karakolun yıkılmasıyla ortaya çıkan bir binadır. Büyük depremde Allah cezalandırdı, çatladı. Bazı çok bilmişler, onu milli eser diye tescil edip yeniden tamir ettirdiler. F tipi cezaevi gibi bir binadır. Bu mahalleye yakışmıyor” dedi.

“Tüm okullarımızda artık kütüphane var”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşmasında “Bunların içinde en önemli projelerimizden biri de 26 Ekim 2021’de başlatmış olduğumuz Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesiydi. 2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 okula kütüphane yaparak 2021 yılının sonunda projeyi nihayetlendirmiş olduk. Yani 2021 yılı sonu itibarıyla eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Tüm okullarımızda artık kütüphane var. 26 Ekim 2021 tarihinde tüm eğitim sisteminde kütüphanelerde 28 milyon kitap vardı. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,6 idi. Bugün kütüphanelerimizde 70 milyon kitap var. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 3,6’ya çıktı. Yıl sonuna kadar hedefimiz, 100 milyon kitabı tüm kütüphanelerimizde öğrencilerimizin hizmetine sunabilmek" ifadelerine yer verdi.

“Kıymetli hocam bu okul artık size emanet”

Kütüphaneye Ortaylı’nın ismini vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Özer, “Bugün bu kadim okulumuzun kütüphanesine ve konferans salonuna çok değerli hocamızın ismini veriyoruz. Biz iki şey söylüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak diyoruz ki; ‘Kıymetli hocam siz bu ülke için çok güzel şeyler yaptınız. Bakanlık olarak size çok mütevazi bir katkı sunmaktan bu nişaneyi vermekten büyük mutluluk duyuyoruz’. İkincisi ise; Kıymetli hocam bu okul artık size emanet. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz size emanettir” dedi.

“Kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık olacak”

Öğrencileri yaz tatilinde de boş bırakılmadığını söyleyen Özer, “Dört yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim yaz okulu, sanat yaz okulu, matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulu. Ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de gittikleri illerde bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler. Bugün tekrar tüm kamuoyuyla da paylaşmak isterim ki, 17 Haziran’dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık olacak ve öğrencilerimiz 81 ilde 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özer, Ortaylı ve beraberindeki protokol üyeleri yeni açılan kütüphaneyi gezdi.