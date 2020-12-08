Vatandaştan ’Bu köpeklere biri baksın’ çağrısı

Eskişehir’in Akpınar mahallesindeki cadde ve sokaklarda gezen ve sürekli çoğalan başıboş onlarca köpeği beslemek zorunda kalan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırıyor.

Mahallede, farklı cinslerden oluşan ve nereden geldikleri belli olmayan onlarca köpek başıboş geziyor. Sokaklarda dolaşan ve kontrolsüz şekilde çoğalan köpeklerin besleme ve bakımları bu zamana kadar mahallede yaşayan hayvanseverler tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ancak düzenli beslenme yapılmayan hayvanlar zaman zaman saldırganlaşıyor. Besleme konusunda vatandaşlarda maddi anlamda sıkıntı çekiyor. Beslemek zorunda kalan vatandaşlar artık yetkilileri göreve çağırıyor. Hayvanlar için mama desteğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmasını isteyen mahalle sakinleri, hasta ve yaşlı olan köpeklerin ise barınaklara götürülmesi gerektiğini vurguladı.

“Başka yerlerden köpekleri getirip buralara atmasınlar”

Mahallede dolaşan köpeklerin başka yerlerden getirildiğini belirten mahalle sakini Cemile Yalvaç, köpeklerin sürekli olarak yavruladığını söyledi. Köpekleri aç gördüğü zaman üzüldüğünü ifade eden Yalvaç, “Belediye gelsin erkek köpekleri kısırlaştırsın. Köpekler yavruluyor sürekli. Çok fazla köpek var ve daha farklı yerlerden gelen, ya da atılan bir sürü köpek var. Mahallenin sokakları dolu. Bir tanesi de bana saldırıyor. Görevlileri kaç kere aradım ama sonuç alamadık. Bir de başka yerlerden köpekleri getirip buralara atmasınlar. Biz vicdan azabı çekiyoruz, hayvanlar aç kalıyorlar. Ben evden kafamı çıkarınca yüzüme bakıyorlar. Görünce ağlıyorum, üzülüp ekmek veriyorum. Yavrular geceleri ağlıyorlar. Buna bir çare bulunsun. Şu anda en az 20 tane köpek var. Biz de komşular da yemek veriyor” şeklinde konuştu.

“Bize mama göndersinler, biz besleriz”

Köpekleri kendi imkânlarıyla beslemeye çalıştıklarını söyleyen Cemile Güler ise, hayvanserverlerden mama desteği beklediklerinin altını çizdi. Aç kalan köpeklerin saldırganlaştığını belirten Güler, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Köpeklerin hepsi aç burada. Çok fazla köpek var. Bizim de durumumuz iyi değil. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. Aldığımız mama o gün bitiyor. Vermesek de bu sefer içimize sinmiyor. Bu hayvanlar aç, susuz kalıyor. Bazen de ekmek veriyorum, başka alacak bir durumum da yok zaten. Bize mama göndersinler, biz besleriz. Evim burada zaten üşenmem. Hepsine bakarım durumum olsa. Aç olunca saldırganlaşıyorlar bir de. Doyurursak bir şey yapmıyorlar.”