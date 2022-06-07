Vatandaşlar nakit taşımayınca karpuzcudan pratik fikir

Kocaeli’de pazarcılık yapan Celil Özden, vatandaşların alışveriş yaparken nakit bulundurmamaları, post cihazı sormaları üzerine, kavun ve karpuz satışlarını havale ve EFT yolu ile yapıyor.

Kocaeli’de 20 yıldır pazarcılık yapan Celil Özden, vatandaşların kredi kartı kullanmaları üzerine yeni bir yöntem ortaya koydu. Yol üstünde kavun ve karpuz satan Özden, vatandaşların yanlarında nakit bulundurmamaları ve alışveriş yaparken zorlanmalarından dolayı havale ve EFT yolu ile ücretleri alıyor. Post cihazı kullanmayan Özden, mobil üzerinden transfer yoluyla ücretleri kesiyor. İlk defa bu uygulamaya şahit olan vatandaşlar ise hem şaşırıyor hem de yapılan kolaylıktan dolayı memnun oluyor.

"Vatandaşlar yanlarında nakit bulundurmadığı için kendilerine kolaylık olsun diye bu uygulamayı gerçekleştirdik"

20 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Celil Özden, “Halden özenle seçtiğimiz bu malları vatandaşlarımıza sunuyoruz. 3 aylık sezonda burada kavun ve karpuz satışı gerçekleştiriyoruz. Gelen müşterimiz kredi kartı geçip geçmediğini sordukları için biz de post makinesi kullanmak yerine böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Günümüz ekonomisi sebebiyle çoğu müşterimiz kredi kartı kullanıyor. Biz de EFT ve IBAN numarası uygulamasını kullanarak satış yapmayı tercih ettik, rağbette görüyor. Çoğu insan nakit veriyor ancak bu yaptığımız uygulamadan faydalanan müşterilerimiz de var. Vatandaşlar yanlarında nakit bulundurmadığı için kendilerine kolaylık olsun diye bu uygulamayı yaptık. Vatandaşlar da uygulamadan memnun, olumlu yorum yapıyor. Biz burada kaliteli ürün kullanarak müşterimizin memnuniyetini kazanmaya da çalışıyoruz. Daha önce bu uygulamayı düşünmüştüm ancak bu sene yapmaya karar verdim, daha önce hiçbir yerde yapılmamış bir uygulama. Tamamen bir esnaflık fikri" dedi.

"Fiyatların düşeceğini düşünmüyorum aksine daha da yükselir"

Fiyatlardan bahseden Özden, "Fiyatlarımız geçen yıllara göre biraz yüksek o da yakıt fiyatlarından dolayı. Geçen yıl Adana’dan buraya 6-7 TL’ye nakliyesi gelen karpuz bu sene 25-30 bin TL civarında geliyor. Üretici bunu bedavaya verse bile halcinin 2-3 TL maliyeti oluyor. Halci burada karnını koyacak, eleman masrafını koyacak, ben de burada kârımı koyacağım. Bu sefer ne oluyor, maliyet ister istemez yükseliyor. Karpuzun ve kavunun fiyatı kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin şu an bende 6 TL’ye de karpuz var 8 TL’ye de karpuz var. Geçen sene karpuzun fiyatı 3 TL’yi geçmedi. Bu sene ithal karpuzlar 20 TL’den başladı. Geçen sene kavunun kilosu 7 TL ile satışa başladı daha sonra 5 TL ve 3.5 TL’ye kadar düştü. Kavun’un kilosu ise şu an 13 TL. Fiyatların düşeceğini düşünmüyorum.