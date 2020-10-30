banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!

Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı

EGE DENİZİ’NDE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KUŞADASI’NDA DA ŞİDDETLİ OLARAK HİSSEDİLİRKEN, DEPREM NEDENİYLE KENDİNİ SOKAĞA ATAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.

Genel 30.10.2020, 18:32
2
Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Kuşadası’nda da şiddetli olarak hissedilirken, deprem nedeniyle kendini sokağa atan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası peşpeşe meydana gelen Kuşadası Körfezi merkezli 3.0 ile 4.5 aralığındaki artçı deprem sayısının 12’yi geçmesi üzerine vatandaşlar geceyi sokaklarda ve arabalarda geçirmek için hazırlık yapıyor.

Deprem sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar yakın tarihte böyle şiddetli bir deprem yaşamadıklarını ifade ederek, çok korktuklarını dile getirdi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3