Vatandaşlar dün gece saatlerinden beri TEM Otoyolu’nda mahsur kaldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de süren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar sürüyor. TEM Otoyolu’nda da araçları ile mahsur kalan vatandaşlar kameralara yansıdı. Kimi sürücüler arabalarında yolun açılmasını beklerken kimisi ise yürüyerek gideceği yere ulaşmaya çalıştı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de süren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar sürüyor. TEM Otoyolu’nda ise araçları ile mahsur kalan vatandaşlar kameralara yansıdı. Kimi sürücüler arabalarında yolun açılmasını beklerken kimisi ise yürüyerek gideceği yere ulaşmaya çalıştı.

Avcılar yönüne doğru karla kaplı yolda ilerlemeye çalışan sürücü Sönmez Yazıcı Silivri istikametine ilerlemeye çalıştığını söyleyerek “Dün akşam 17.30 gibi kar yağışı başladı. Yolların buz olduğunu gördük. Tabi trafik ister istemez orada başladı. Ama orada bir çalışma yoktu. Orada bir çalışma başlatılsaydı bu kadar insan yollarda kalmazdı. Ben dün 16.30’da hareket ettim şu an saat 11.00 geldiğim yer 20 kilometre bir yer. Geceyi ben yolda geçirdim. Nasıl bir çalışma var? Görüyoruz kar yokken yolda küreme aracı var. Bekliyor. Kar yağmasını bekliyor. Kar yağdı neredesin? Bana şimdi lazım” dedi.

Dün gece saatlerinden beri yolda kaldığını söyleyen Orhan Gökkal ise “Buzlanmış yollara tuz dökülmemiş. Millet burada mahsur. Görüyorsunuz İstanbul’un hali. Ailesi olanlar da vardı burada. Kendi imkanları ile bir şekilde gittiler soğukta geceyi geçirmemek için” şeklinde konuştu.

Aracının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücü Özcan Işık ise dün öğle saatlerinden beri yolda olduğunu söyleyerek “Ne diyeyim ya? Gelip de rezaleti görmedi. Böyle bir sistem olur mu? Ne tuzlama var ne dozer var. Bırakılmış terk edilmiş kaderiyle İstanbul halkı” dedi.