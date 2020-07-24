Vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ, 86 YIL ARADAN SONRA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA KILINAN CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI. CUMA NAMAZININ ARDINDAN CAMİYE GİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR İSE ALANDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazının ardından camiye girmek isteyen vatandaşlar ise alanda yoğunluk oluşturdu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. İlk namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda isim katıldı. Seneler sonra Ayasofya’da kılınan ilk Cuma namazının ardından çok sayıda vatandaş namaz kılmak için camiye girmek istedi. Vatandaşların girişte oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.
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