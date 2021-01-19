Vatandaşlar araçlarının üzerinde donan karları temizledi

Kağıthane’de vatandaşlar dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah araçlarının üzerinde donan karları temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün de kar yağışı etkili olmuştu. Kağıthane’de vatandaşlar dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah araçlarının üzerinde donan karları temizledi. Aracının üzerindeki karların donduğunu ifade eden bir vatandaş, "Arabanın içine kar yağmış gibi” dedi.

"Arabanın içine kar yağmış gibi”

Aracını temizleyen vatandaşlardan bir tanesi, “Gece soğuğu arabamıza yansımış. Camlar gözükmüyor, şu an arabamızın camlarını temizliyoruz. Bugün tam bir don var. Kapıları zor açtık. Arabanın içine kar yağmış gibi” ifadelerini kullandı.