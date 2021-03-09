Vatandaş özel aracıyla yola çıktı, pandemide Bursa trafiğinin yükü arttı

Korona virüs salgınında turuncu kategorideki Bursa’da vatandaşların toplu taşıma araçları yerine kendi özel otomobilleriyle işine gitmesi ya da seyahat etmesi şehir trafiğinin yükünü arttırdı. Her gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha fazla araç geçişinin yaşandığı Acemler Kavşağı’nda pandemi öncesi günlük ortalama 210 bin olan araç geçişi, pandemi döneminde yüzde 27’lik artışla 266 bine yükseldi.

Bursa’da pandemi ile mücadele çalışmalarının yanısıra ulaşım yatırımları da devam ediyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha fazla araç geçişinin yaşandığı Acemler Kavşağı’ndan pandemi öncesinde günlük ortalama 210 bin araç geçişi istatistiğinin pandemi döneminde aynı noktada günlük 266 bin araca yükseldiği öğrenildi.

Acemler Kavşağı’nda pandemi öncesine göre yüzde 27’lik bir artış söz konusu. Toplu taşımada ise; pandeminin yaşanmadığı 2019 yılı ile 2020 kıyaslandığında ortalama yüzde 50 bir azalma gerçekleşti.

2020’nin ilk 3 ayının pandemi öncesi dönem olduğu da dikkate alındığında 2020 Nisan sonrasından bugüne Bursa’da bireysel araç ile ulaşım tercihi önemli ölçüde artış gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele çalışmalarının yanı sıra ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Toplu taşımada her geçen gün artış gerçekleşmeye devam ediyor. Ayrıca Acemler’de hayata geçirilen tüp geçit ve şerit genişletme çalışmalarıyla da önemli ölçüde kapasite artışı sağlanmış olacak.