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Vatandaş önlemleri gevşetince vaka sayısı bini aştı

Korona virüs vaka sayılarının yaklaşık bin 100’lere ulaştığı Afyonkarahisar’da, artan vaka sayılarına rağmen kentteki park ve bahçelerdeki doluluk oranları ise vatandaşların adeta tedbirleri kendi inisiyatifleri ile gevşettiklerini gözler önüne serdi.

Genel 08.04.2021, 10:54
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Vatandaş önlemleri gevşetince vaka sayısı bini aştı

Korona virüs vaka sayılarının yaklaşık bin 100’lere ulaştığı Afyonkarahisar’da, artan vaka sayılarına rağmen kentteki park ve bahçelerdeki doluluk oranları ise vatandaşların adeta tedbirleri kendi inisiyatifleri ile gevşettiklerini gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı korona virüs Türkiye risk haritasında Afyonkarahisar’daki vaka sayısı yüz binde 153’lere kadar tırmandı. Vaka sayısının ise nüfus oranlamasına göre yaklaşık bin 100 olarak kayıtlara geçtiği kentte hastanede yatan kişi sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Kentte bine yakın korona virüs pozitif ya da temaslı kişinin ise evlerinde karantina da oldukları öğrenildi. Artan vaka sayılarına rağmen kent sokaklarındaki doluluk oranları ile birlikte park ve bahçelerdeki kalabalık ise adeta tedbirlerin vatandaşın kendi inisiyatifi ile gevşetildiğini gözler önüne serdi. Vakaların artmasında ise vatandaşlar yine vatandaşları suçlayarak bir çoğunun maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uymadıklarını belirttiler.
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