Vatan için gazi oldular şimdiden organlarını bağışladılar

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri 40 gazi, 3-9 Kasım Organ bağış haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte organlarını bağışladı.

3-9 Kasım Organ Bağışı haftasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakillileri Yardımlaşma derneğinin düzenlediği farkındalık etkinliğine geniş bir katılım oldu.

Farkındalık etkinliğine katılan 40 gazi organ bağışında bulunarak büyük bir duyarlılığa imza attılar.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazi olduğu sırada organ bağışının ne kadar önemli olduğunu anladığını belirterek; “Biz vatanımız için canımızı feda etmeye hazırız. Organ bağışının da hayat kurtarmak olduğunu biliyoruz. Organlarımızla başka kişilerin hayatlarını kurtarmak istiyoruz. Biz gaziler olarak vatana bayrağa uzuvlarımızı feda ettik. Gerektiğinde vatan için kalan tüm organlarımızı da vermeye hazırız” dedi.

Farkındalık etkinliğinde yapılan konuşmaların ardından organların bağışlayan gazilere ve Şehit babalarına bağış kartları verildi.

Devlet Hastanesinde yapılan organ bağışı stant açılışına, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başhekim Mehmet Duran, Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakillileri Yardımlaşma derneği üyeleri ile çok sayıda destekçi katıldı.