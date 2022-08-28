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Vatan Caddesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesinde prova yapıldı.
Genel 28.08.2022, 11:49
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesinde prova yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi’nde tören provası gerçekleştirildi. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri hazır bulundu. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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