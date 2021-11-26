Varşova Türk Filmleri Haftası'nın onur konuğu Nuri Bilge Ceylan

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, YEE tarafından 2017'den bu yana 33 ülkede düzenlenen festival, Floransa'dan Petersburg’a, Kudüs’ten Viyana’ya, Toronto’dan Köln’e, yapıldığı her ülkede yoğun ilgi gördü.

"Ahlat Ağacı" filminin gösterimiyle başlayacak festivalin “masterclass” bölümüne katılan onur konuğu Nuri Bilge Ceylan, sinema tutkunlarına tecrübelerini aktaracak.

İlk uzun metrajlı filmi Af ile başarı kazanan yönetmen ve yapımcı Cem Özay da filminin gösteriminin ardından söyleşi yapacak.

Festivalde ayrıca "Omar ve Biz", "Ekşi Elmalar", "Bizim İçin Şampiyon", "Nasipse Adayız", "7. Koğuştaki Mucize", "Aile Arasında", "İşe Yarar Bir Şey", "Tamam mıyız?", "Bizi Hatırla", "Bizim Köyün Şarkısı", "Rafadan Tayfa", "Yol Arkadaşım", "Kapan", "Dilsiz" ve "İçimdeki Kahraman" filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik 3 Aralık'ta sona erecek.

Festival 4 yılda 33 ülkede 130 film, 300 seans, 120 bin izleyiciye ulaştı

Türk Film Haftaları, kasım ayında Zagreb, Budapeşte ile Moskova’da yoğun ilgiyle karşılanan etkinliklerin ardından Fas, İtalya ve Arnavutluk’taki programlarla devam etti.

Türk sinemasını film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, yaz okulları, yarışmalar ve sergilerle dünyanın dört bir yanında tanıtmak, Türk yönetmenlerin nitelikli yapıtlarını dünya seyircisiyle buluşturmak ve sinema aracılığıyla ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi artırmak amacıyla önemli projelere imza atan YEE, 33 ülkede gerçekleştirilen "Türk Film Haftası" ile 120 bin izleyiciye ulaştı.

Festival kapsamında 4 yılda 130 film, 300 seansta sinemaseverlere sunuldu. Ayrıca söyleşiler, yönetmen buluşmaları, atölye çalışmaları ve sergiler düzenlendi.

Türk Filmleri Haftası, Nuri Bilge Ceylan ve Cem Özay’ın yanı sıra farklı ülkelerde, Ercan Kesal, Murat Pay, Seyid Çolak, Yüksel Akça, Sinan Sertel, Halil Kardaş, Timur Acar ve Abdülhamid Güler gibi önemli isimleri de konuk etti.

Faaliyetlerin gerçekleştiği ülkelerdeki önde gelen yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncularla Türk sinemacıların tanışma ve iş birliği yapma olanağı, Türk sinemasına yeni kapılar aralıyor.



