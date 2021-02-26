Vanlı annenin isyanı: “Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar”

VAN (İHA) – Evladı PKK terör örgütü tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan Atiye Dayan, PKK ve HDP’ye isyan ederek, “Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar” dedi.

Van’da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığına yürüdü. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün’, ‘Anneler nöbette’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’ ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri’ yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü. Evlatlarının da fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

“Çocuğum dağda açlıktan, kurşunların önüne atılırken Pervin Buldan’ın çocukları özel kreşlerde okuyor”

6 yıl önce 17 yaşındayken kızı dağa kaçırılan Atiye Dayan isimli anne, çocuğunun yemeğine ilaç katılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. Anne Dayan, “Atiye kızımı 6 yıl önce dağa kaçırdılar. Ben çocuğumu istiyorum ve PKK’ya, HDP’ye verecek bir çocuğum yok. Çocuğum dağda açlıktan, kurşunların önüne atılırken Pervin Buldan’ın çocukları özel kreşlerde okuyor. Benim kızım niye dağda ve onun kızı gibi özel okullarda okumuyor? 6 yıldır evlat acısı yaşıyorum. PKK’ya ödeyecek bir bedelim yok. Neyin bedelini ödüyorum? Kürdüm diye mi bu bedeli ödüyorum. Ben o Kürtçeyi de istemiyorum. 17 yaşındaki çocuk dağa gitmeyi ne bilir? PKK’ya ve HDP’ye lanet olsun. Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar” diye konuştu.

“Devletimizin gücüyle evlatlarımızı geri alacağız”

Evlatları için mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Nazlı Sancar, 13 yaşında kızı Şeyma’nın dağa kaçırıldığını söyledi. Çocuğu gelse bile mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sancar, “Artık boynumuzu eğmeyeceğiz. Vanlılar olarak boyun eğmeyeceğiz. Evladım Şeyma gelse dahi ben bu mücadeleme devam edeceğim. PKK’ya boyun eğmeyeceğim. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum” şeklinde konuştu.

“Bunlar dinsiz, imansızdır”

9 yaşında okula giden oğlunun önü kesilerek dağa kaçırıldığını dile getiren Eyüp Baran isimli baba da, “Her tarafa haber saldım, çocuğumdan haber alamadım. Bunlar dinsiz, imansızdır. Bu mücadeleyi sonsuza kadar devam edeceğiz. Çocuk gelse dahi mücadelemiz devam edecek” dedi.

“Mücadelemize bundan sonra buradan devam edeceğiz”

Oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyen Feyzi Yağmur isimli bir diğer baba ise “Sizler anne baba evlatları değil misiniz? Benim çocuğumu dağ başına götürdünüz. Çocuğum 6 yıldır nerededir. 52 gün Diyarbakır’da nöbette bekledim. Mücadelemize bundan sonra buradan devam edeceğiz” diye konuştu.