Vanlı ailelerin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor

Van’da annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem kararlılıkla devam ediyor.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2022 tarihinden bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Artık çocuklarımızın yakasını bıraksınlar”

PKK tarafından 10 yıl önce kaçırılan kayını Fatih Aslan için eylemlere katılan Aynur Aslan, Fatih’in annesinin çok hasta olduğunu belirtti. PKK’dan bıktıklarını ve çocuklarının yakasını bırakmasını söyleyen Aslan, “Gitsinler kendi çocuklarını dağa götürsünler. Davaları değerliyse kendi çocuklarını götürsünler. Niye başkalarının çocuklarını götürüyorlar? Artık çocuklarımızın yakasını bıraksınlar. HDP bu ülkeden artık yok olsun. Kimse HDP’ye oy vermesin. Bunların gerçek yüzlerini görsünler. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Evinde oturarak HDP’yi savunarak, siyaset yapmasın” dedi.

Oğlu Abdulalim Baran için eyleme katılan Eyüp Baran ise mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ve asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Mağdur olan diğer ailelere seslenen Baran, hiç kimsenin korkmamasını ve haklı davalarında kazan tarafın kendileri olacağını dile getirdi.

Ailelere destek için eylemlere katılan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici de Diyarbakırlı ve Vanlı annelerin mücadelelerine her zaman destek vereceklerini kaydetti.