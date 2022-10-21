Van’ın yöresel ürünleri Yenikapı’da tanıtılıyor

Yenikapı’da düzenlenen dört gün sürecek olan Van Tanıtım günleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikte Van’ın el sanatlarından yemek çeşitlerine birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

“Memleket Günleri Vanlılar Buluşuyor” etkinliği dün Yenikapı’da başladı. 4 gün sürecek olan Van Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte halaylar çekildi, Van yöresine ait kahvaltı ve yemek çeşitleri görücüye çıktı. Etkinlikte Van’ın kültürel değerlerini yansıtan el sanatları ve Van Kedisi de yer aldı. Alanda bir araya gelen vatandaşlar ikramlar eşliğinde sohbet edip keyifli vakit geçirdi.

“Herkesi bekliyoruz”

Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız, tanıtım günlerine ilişkin konuşarak, “Van’ın ürünlerini, gastronomisini tarihini buraya taşımış durumdayız. Muhteşem bir ortam var bütün İstanbul ve Van halkını buraya davet ediyoruz, gelsinler, Van’ın tarihi ve kültürünü görsünler. Bu kent Yaşar Kemal gibi insanları çıkarmış, gelip buranın zevkini çıkarsınlar. Doya doya eğlensinler herkesi bekliyoruz” dedi.

“Hemşerilerimizi ziyaret ettik”

Alana geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Çiftçi, “Bu sabah hemşerilerimizi ziyaret etmek, yöresel kültürlerimizi tanımak amacıyla buraya geldik. Gerek el sanatları, yemek lezzetleri, iş adamlarının sohbetleri olsun ilgi ve alakaları gördük. El sanatlarından en güzel olan kilim” şeklinde konuştu.

Perşembe günü başlayan Van tanıtım günleri Pazar günü sona erecek.