Van’ın işlek caddelerinden yine koyun sürüsü geçti
VAN’IN MERKEZ TUŞBA İLÇESİNDE CADDEDEN GEÇEN KOYUN SÜRÜSÜ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.
Van’ın merkez Tuşba ilçesinde caddeden geçen koyun sürüsü görenleri şaşırttı.
Van’da dün gece saatlerinde kentin en işlek caddesinden biri olan Zeve Caddesi’nden geçen koyun sürüsünü görenler gözlerine inanamadı. Geceyi fırsat bilen sürü sahipleri, yine geçiş için en işlek caddeleri kullandı. Caddede yaşanan olay görenleri şaşkına çevirirken, koyun sürüsünü görenler o anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Daha önce de benzer bir olay yaşandı
Hatırlanacağı üzere, sürü sahipleri daha önce de koyun sürülerini kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nden geçirmişti. Koyun sürüsünü caddeden geçiren besiciye ise Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/3 Maddesine göre “Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek” gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulanmıştı.
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