Van’daki Ermeni ayini başladı

Van’daki Akdamar Kilisesi’nde pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla yapılan Ermeni ayini başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle ilki 2010 yılında yaptırılan ayin, 2015 yılında başlayan terör olayları nedeniyle ara verilmişti. 2018 yılında yeniden yapılan ayinin bu sene sekizincisi çan sesiyle başladı. Kilise önünde toplanan din adamları ayini başlatmak üzere kiliseye girerken, pandemi kuralları kapsamında yapılan ayine ise sınırlı sayıda kişi alındı. Ayini 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan yönetiyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ da kilisenin güney cephesinde kurulan çadıra gelerek ayini izledi.