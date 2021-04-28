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Van’da yılın ilk ‘Süper Ay’ı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Ay" denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Genel 28.04.2021, 00:54
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Van’da yılın ilk ‘Süper Ay’ı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Ay" denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Van semalarında 2021 yılının ilk Süper Ay’ı gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünya’dan 354 bin kilometre uzaklıkta olması nedeniyle ‘Süper Ay’ ve ya ‘Süper Pembe Ay’ olarak nitelendirilen doğa olayı Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle bahar ayının renkleriyle gökyüzünde gözlemlenen Süper Ay, gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu.
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