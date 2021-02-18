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Van’da teröre lanet yürüyüşü

Van’da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi.

Genel 18.02.2021, 15:57
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Van’da teröre lanet yürüyüşü

Van’da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi.

Van’da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi Kent Park önünde başlayan yürüyüş, Hazreti Ömer Camisine kadar devam etti. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine PKK terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla Pençe Kartal-2 Harekâtı düzenlediğini ifade ederek, harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından geçtiğimiz yıllarda alıkonulan 13 vatandaşın kalleşçe şehit edildiği haberinin yüreklere ateş ve acı düşürdüğünü söyledi. “Acının ülkesi, dili, dini, ırkı yoktur” diyen Başkan Uca, “Ağıtlar hangi dilden yakılırsa yakılsın hepsi can acıtıcı ve yürek yakıcıdır. Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten PKK terör örgütünün yapmak istediği de can acıtmaktır ve yürek yakmaktır. Bu yüzden de terörizmin ve teröristlerin hedefi de insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Bu iradeyi bozmak adına yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek, ülkemizde ve bölgemizde refaha, özgürlüğe ve kardeşliğe göz dikmek gibi hedefler peşinde olan eli kanlı terör örgütü ve onun başka sahalardaki uzantıları, büyük Türkiye’nin önünü kesmenin, milletimizin moralini bozmanın, kardeşlik hukukumuzu bitirmenin peşine düşmüştür. Ancak bu kalleş saldırı, terör örgütünün kaçacak hiçbir yerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir” dedi.

Söz; insan haklarından, demokrasiden ve hak-hukuktan açıldığında riyakârca mangalda kül bırakmayanların, geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmalarının bir kez daha maskelerini düşürdüğünü vurgulayan Uca, “Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacak ve kahraman Mehmetçiğimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütlerine soluk aldırmayacaktır. Milletimiz genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle devletinin ve güvenlik güçlerimizin yanında kalacaktır. Ülkemiz zalimler ve katiller için bir kâbus olmayı sürdürecek; masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekelerinin inadına gün, terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakma günüdür. Gün, terör örgütlerine silah dahil lojistik destek veren yabancı güçlerin oyunlarını bozma günüdür. Gün, eli kanlı terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin reklamını yapan medya ve tüm oluşumlarına karşı birlik olma günüdür. Gün, ortak hareket etme ve kararlı mücadele verme günüdür. Hedefimiz, terör örgütlerinin oyununa gelmeden terörle etkin mücadeleyi yürütmek, etnik yapı fesatlığına karşı kardeşlik hukukumuzu zirveye taşımak, mezhep fitnesini de devreye sokmak isteyenlere karşı din kardeşliğimizi, inanç birlikteliğimizi kuvvetlendirmek, insanlık suçu işleyen terör örgütlerine karşı tüm insanlığı ortak mücadelede buluşturmak ve teröre karşı tüm sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket etmek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacağını belirten Uca, “Büyük ve güçlü Türkiye; terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir. Şu ana kadar mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından program, İl Müftüsü Ömer Keskin’in dua etmesi ile sona erdi.

Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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