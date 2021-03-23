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Van’da öğretmen ve öğrencilerin testi pozitif çıkınca eğitime ara verildi

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine okul bir hafta tatil edildi.

Genel 23.03.2021, 11:32
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Van’da öğretmen ve öğrencilerin testi pozitif çıkınca eğitime ara verildi

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine okul bir hafta tatil edildi.

Sağlık Bakanlığının vaka haritasında ‘sarı’ renkli iller arasında olan ve son günlerde vaka oranı artış gösteren Van’da pozitif hastalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, eğitime bir hafta ara verilmesi kararını aldı. Söz konusu durum velilerle paylaşılırken, öğrencilerin bu süre içinde okula gelmemesi istendi. Öğrencilerin mevcut sınavlarının ise ertelendiği bildirildi.
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