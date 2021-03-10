Van’da Miraç Kandili idrak edildi

Van’da vatandaşlar Miraç Kandili dolasıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ’huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da dua ve ibadetle idrak edildi.

Miraç Kandili münasebetiyle Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Cemaatin maske ve sosyal mesafeye riayet ettiği camide, Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi. cami imam hatibi, Miraç Kandili’nin öneminden bahsetti. Cami cemaati ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın bitmesi için dualar etti.