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Van’da ’mavi’ seferberliği

Türkiye’de vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Van’da, son açıklanan verilerde vaka artışı görülürken tedbirler de artırıldı.

Genel 12.03.2021, 08:39 12.03.2021, 08:56
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Van’da ’mavi’ seferberliği

Türkiye’de vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Van’da, son açıklanan verilerde vaka artışı görülürken tedbirler de artırıldı.

Polis ekipleri, kentin en işlek caddelerinde devriye gezerken, İçişleri Bakanlığınca duyurulan ’dinamik denetim modeli’nin ardından şehir polis kameraları da bu süreçte kullanılmaya başlandı. Kayıtlardan şehrin yoğunluğu ve kural ihlali yapanlar tespit edilirken, ekipler de bölgeye yönlendiriliyor. Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde yeni vakaların çıkması üzerine filyasyon ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğü kentte, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı tarafından ise belirli noktalara ‘Van Mavi kalsın’, ‘Sağlıklı Van güçlü esnaf’ yazılı brandalar asılarak esnafa broşür dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van ESOB Başkanı İsa Berge, amaçlarının korona virüsü kentte yok etmek olduğunu vurgulayarak, “ESOB olarak halkımıza, esnafımıza, sanatkarımıza, tüccarımıza çağrımız; Van mavi kalsın. Sağlıklı Van; güçlü esnaf, güçlü ekonomi ve güçlü sağlık tedbirleri demektir. Biz eğer sağlık tedbirlerinden kurtulmak istiyorsak, kurallara riayet edeceğiz. Esnafımızın, sanatkarımızın, halkımızın tümü kurallara riayet edecek. Van’a mavi çok yakıştı. Van Gölü’nün edasıyla Van mavi kalmalı. Bu edayı hep beraber elimizden geldikçe maske, mesafe ve hijyen kurallarına başta biz esnaf olarak uymamız gerekiyor” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez nezdinde yapılan çalışmaların şimdiye kadar güzel gittiğinin altını çizen Başkan Berge, “Bundan sonraki çalışmaların da sürdürülebilir bir şekilde götürülebilmesi için esnafımıza, halkımıza çağrımız, lütfen Van mavi kalsın, sağlıklı Van güçlü esnaf diyoruz” ifadelerini kullandı.

ESOB olarak korona virüs pandemisi sürecinde esnafı bilinçlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Berge, “Onlara rehberlik etme anlamında odamız çalıştı, bizler çalıştık. Bu anlamda şehrin hemen hemen her köşesine ‘Van mavi kalsın’ tanımını yaydık, açıklamalarda bulunduk, pankartlar astık. Onun yanında şimdi de binlerce broşür dağıtarak bu farkındalığı oluşturma çabası içerisindeyiz. Van esnafı ve Van halkımız bu konuda bilinçli. Ben bu anlamda duyarlı esnafımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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