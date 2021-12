Van'da iki baraj kuruma tehlikesi altında

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

VAN (AA) - Yağışların azalması ve sıcaklığın yükselmesine bağlı aşırı buharlaşma, bölgedeki akarsu, gölet ve su kaynaklarının yanı sıra barajların da su seviyesinde büyük düşüşe yol açtı.

Gürpınar ilçesinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1988'de kurulan 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Barajı'nda su seviyesi 22 milyon metreküpe düştü.

Muradiye ilçesinde 1991 yılında inşa edilen 196 milyon metreküp su kapasiteli Sarımehmet Barajı'nda ise su miktarı 30 milyon metreküp seviyesine indi.

Kuraklık nedeniyle suyun son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediği iki barajda küçük adacıklar ortaya çıktı, çoraklaşan toprağın yüzeyinde çatlaklar oluştu.

Balıkçılık ve çiftçilik yapan yöre sakinleri, bu günlerde yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmesini umut ediyor.

"Tarımla uğraşan vatandaşı ivedi bilgilendireceğiz"

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel ısınma nedeniyle göl ve barajlarda olumsuz durumun yaşandığını söyledi.

Van'da bulunan 4 barajdan Koçköprü ve Morgedik'te su seviyesinde önemli bir değişim yaşanmadığını ancak Zernek ve Sarımehmet barajlarında suyun büyük oranda azaldığını belirten Şahna, "Zernek Barajı'nda son 5 yılın verilerini incelediğimizde suyun en düşük seviyelerde olduğunu, 22 milyon metreküp suyun kaldığını görüyoruz. Böyle giderse önümüzdeki yıl dolusavakın çalışmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle tarımla uğraşan vatandaşı ivedi olarak bilgilendireceğiz. Su ihtiyacı az olan ürünlere yönlendireceğiz. Kısıtlı sulama sürecine geçeceğiz. İnşallah bölgemizde yoğun kar ve yağmur alırız." diye konuştu.

"Suyun miktarı küresel ısınmaya bağlı olarak azalıyor"

Sarımehmet'te de benzer durumun yaşandığına vurgu yapan Şahna, 196 milyon metreküp depolamaya sahip barajda 10 yıldır su seviyesinin yüzde 50'nin üstüne çıkmadığını dile getirdi.

Şahna, derece olarak su miktarı en az barajın Sarımehmet olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bundan sulama sahası olumsuz etkilenecek. Mevcut suyu kısıtlı şekilde ve israf etmeden kullanmamız gerekiyor. Bölgemizde kışın kar yağışı olmadığı için barajlardaki rezerv alanı içerisinde depolama yapma noktasında zorlanıyoruz. Derece olarak bakılırsa her iki barajımızda da sorunlarımız var. İnşallah yağışla birlikte bu sorunlarımızı bertaraf edebileceğiz. Küresel ısınmayla birlikte suyun hızlıca azalması tarımda ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açılacak. DSİ olarak kuraklığa maruz kalan bölgelerde gölet ve barajlarımızın sayısını artırarak, suyun bol olduğu dönemlerde depolayarak çiftçimizin hizmetine sunmak için çaba sarf ediyoruz."

Zernek Barajı'nda 25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Doğal da "65 yaşındayım ve çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. İlk kez barajda suyun bu kadar azaldığına şahit oldum. Eskiden balık avladığımız alanlar kara parçasına dönüştü. Hayatımda böyle kuraklık görmedim." dedi.