banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Van'da iki baraj kuruma tehlikesi altında

Van'ın Hoşap Çayı üzerinde kurulu Zernek ile Karasu Çayı üzerindeki Sarımehmet barajları, su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşıyor.

Genel 15.12.2021, 14:26
Van'da iki baraj kuruma tehlikesi altında

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

VAN (AA) - Yağışların azalması ve sıcaklığın yükselmesine bağlı aşırı buharlaşma, bölgedeki akarsu, gölet ve su kaynaklarının yanı sıra barajların da su seviyesinde büyük düşüşe yol açtı.

Gürpınar ilçesinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1988'de kurulan 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Barajı'nda su seviyesi 22 milyon metreküpe düştü.

Muradiye ilçesinde 1991 yılında inşa edilen 196 milyon metreküp su kapasiteli Sarımehmet Barajı'nda ise su miktarı 30 milyon metreküp seviyesine indi.

Kuraklık nedeniyle suyun son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediği iki barajda küçük adacıklar ortaya çıktı, çoraklaşan toprağın yüzeyinde çatlaklar oluştu.

Balıkçılık ve çiftçilik yapan yöre sakinleri, bu günlerde yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmesini umut ediyor.

"Tarımla uğraşan vatandaşı ivedi bilgilendireceğiz"

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel ısınma nedeniyle göl ve barajlarda olumsuz durumun yaşandığını söyledi.

Van'da bulunan 4 barajdan Koçköprü ve Morgedik'te su seviyesinde önemli bir değişim yaşanmadığını ancak Zernek ve Sarımehmet barajlarında suyun büyük oranda azaldığını belirten Şahna, "Zernek Barajı'nda son 5 yılın verilerini incelediğimizde suyun en düşük seviyelerde olduğunu, 22 milyon metreküp suyun kaldığını görüyoruz. Böyle giderse önümüzdeki yıl dolusavakın çalışmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle tarımla uğraşan vatandaşı ivedi olarak bilgilendireceğiz. Su ihtiyacı az olan ürünlere yönlendireceğiz. Kısıtlı sulama sürecine geçeceğiz. İnşallah bölgemizde yoğun kar ve yağmur alırız." diye konuştu.

"Suyun miktarı küresel ısınmaya bağlı olarak azalıyor"

Sarımehmet'te de benzer durumun yaşandığına vurgu yapan Şahna, 196 milyon metreküp depolamaya sahip barajda 10 yıldır su seviyesinin yüzde 50'nin üstüne çıkmadığını dile getirdi.

Şahna, derece olarak su miktarı en az barajın Sarımehmet olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bundan sulama sahası olumsuz etkilenecek. Mevcut suyu kısıtlı şekilde ve israf etmeden kullanmamız gerekiyor. Bölgemizde kışın kar yağışı olmadığı için barajlardaki rezerv alanı içerisinde depolama yapma noktasında zorlanıyoruz. Derece olarak bakılırsa her iki barajımızda da sorunlarımız var. İnşallah yağışla birlikte bu sorunlarımızı bertaraf edebileceğiz. Küresel ısınmayla birlikte suyun hızlıca azalması tarımda ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açılacak. DSİ olarak kuraklığa maruz kalan bölgelerde gölet ve barajlarımızın sayısını artırarak, suyun bol olduğu dönemlerde depolayarak çiftçimizin hizmetine sunmak için çaba sarf ediyoruz."

Zernek Barajı'nda 25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Doğal da "65 yaşındayım ve çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. İlk kez barajda suyun bu kadar azaldığına şahit oldum. Eskiden balık avladığımız alanlar kara parçasına dönüştü. Hayatımda böyle kuraklık görmedim." dedi.

#türkiye
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8