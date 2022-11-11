Van’da ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanlı bekleyişi başladı

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, konutların hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri ise tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kura çekiminde açılış konuşması yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, projenin Cumhuriyet tarihin en önemli projelerinden bir olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve TOKİ öncülüğünde projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Balcı, “Van’da ilçelerle birlikte 2 bin 200 adet konut yapılacak ve bunun kurası için bir araya geldik. Projenin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Van’daki kura çekimlerini yüz yüze takip etmek için salona gelen vatandaşlar ise uzun zamandır ev sahibi olma hayallerinin olduğunu belirterek, projeyi hayata geçirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Öte yandan, Van merkez ilçeleri olan Tuşba ve İpekyolu için yarın yapılacak bin 130 konutun kura çekimleri saat 10.00’da yine Nur Tatar Spor Salonu’nda gerçekleşeceği bildirildi.

Kura çekimine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve başvuru yapanlar katıldı.