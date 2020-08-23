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Van’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
VAN’DA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞI TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ.
Genel 23.08.2020, 17:53 23.08.2020, 18:22
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Van’da kısa süreli etkili olan yağmur ve dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi.
Van’da, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Edremit ilçesinde etkili olan dolu yağışı, meyve bahçeleri ve tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kıyıcak Mahallesi’nde dolu yağışı nedeniyle meyve ve sebzelerin zarar gördüğü belirtilirken, bazı evlerin bodrum katlarının ise su ile olduğu ifade edildi.
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