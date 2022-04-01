Van’da 2 yılın ardından ilk teravih heyecanı

Van’da korona virüs nedeniyle iki yıldır camilerde kılınmayan teravih namazı bu akşam ilk kez kılındı.

Van’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iki yılın ardından camide ilk teravih namazının kılınma sevinci yaşandı. Ramazan ayının ilk teravih namazı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Van’da da büyük sevinçle eda edildi. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, barış ve huzur dileklerinde bulundu. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, iki yıllık aradan sonra huzurlu atmosferin tadını çıkardı.

Kentin en büyük camisi olan Yukarı Nurşin Camiine akın eden Vanlılar, salgın dolayısıyla iki yıldır caminin huzur atmosferinden uzak kaldıklarını belirtti. Vanlılar, tekrar camiye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, tüm İslam alemine dua edeceklerini kaydetti.

Namaz öncesi vaaz veren Van İl Müftüsü Ömer Keskin ise tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek, bu ayı ibadetlerle geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.