Van’a gelen AB Komiseri otlu peyniri çok beğendi

Bakan Süleyman Soylu, beraberindeki Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve alınan tedbirleri yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugün sabah Ankara’dan Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseriyle Van’a geldiklerini ifade eden Bakan Soylu, “Van’da öncelikle sınır duvarlarımızı, güvenlik yollarımızı, optik kulelerimizi, radar sistemimizi ve orada konvansiyonel olarak aldığımız güvenlik tedbirlerimizi birlikte gözleme imkanına sahip olduk. İlgili güvenlik birimlerimizden bilgiler aldık. Ardından Kapıköy Sınır Kapısı’na birlikte gittik. Orada da değerlendirmeler yaptık. Şimdi de burada hem heyetler arası, hem de baş başa bir görüşme yapıp kendisiyle beraber döneceğiz ve Türkiye’den uğurlayacağız. Öncelikle kıymetli Avrupa Birliği’nin Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Birliği büyükelçimiz de buradalar. Hakikaten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisine sözü bırakıyorum” dedi.

“Biz size güvenmeye devam ediyoruz”

Oliver Varhelyi ise kendisini Van’a getiren Bakan Soylu’ya teşekkür ederek, “Çoğu insan bilmez ama bizim Türkiye’yle olan çalışmalarımız burayı da, bu sınır bölgesini de kapsıyor. Türkiye’nin hem Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda hem de sınırları koruma konusundaki büyük çabasını çok büyük takdirle karşılıyoruz. Bu hepimizin ortak bir meselesi. Bu ortak meseleye bizler de katkı yapıyoruz. Buradaki sınırlarda, bu kadar gelişmiş bir sınır koruma sisteminin olmasını görmek bizim için çok tatmin edici, çok mutluluk verici. Sınırların korunması adına, aynı zamanda sınırlarda organize suç şebekelerinin ve insan kaçakçılarının bunu ticarete çevirmelerini önlemek için verilen bu çabaya biz de finansal olarak destek veriyoruz. Dolayısıyla işlerin burada ne kadar ilerlemiş olduğunu görmek bizim için çok büyük mutluluk verici. Tabii ki yapılacak başka işler de var. Onlara da katkı vermeye devam edeceğiz. Ama şu ana kadar tamamlanmış olan kısım gayet iyi işliyor ve çok yüksek standartlarda hizmet veriyor. Bunu kendimiz de gördük. Bugün Sayın Bakan size ve Türkiye’ye vermek istediğiniz mesaj şu. Avrupa olarak bize güvenmeye devam edebilirsiniz. Zira biz size güvenmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yılın sonuna kadar Özalp sınırını bitireceğiz”

Tekrar konuşan Bakan Soylu, Oliver Varhelyi’ye teşekkür ederek, “Bugün Sayın Komiser’le sınır duvarlarını gördük. Duvarlarımızla ilgili özellikle şunu söylemem gerekir. Bin 100 kilometreye kadar sınır duvarlarımızın uzunluğu gelmiş oldu, hem güney hem de doğuda. Zannediyorum yılın sonuna kadar Özalp sınırını bitireceğiz. Tek bir bölgemiz, Başkale bölgemiz kalmış olacak. Onu da önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar inşallah tamamlamış olacağız. Böylece Van bölgesi Hakkari sınırına kadar hem güvenlik yolları, sınır duvarları, gece görüş kameraları ve optik kuleleri olan hem de gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerek hemen arkasında jandarma, polis özel harekat olmak üzere sınır duvarlarından sonraki korumayı da bir sistematik şekilde sağlayan anlayışı bütünleşmiş olacak. Buranın başka bir özelliği daha var. O da Van’da yeni başladık. Van Denizi’ni, Van Gölü’nü sahil güvenliğin koruması altına verdik. Çünkü onların bu konuda çok büyük bir kabiliyetleri var. Bu kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Birliği’nin optik kuleler açısından 108 milyon Euro’luk bir katkısı var”

Bugün çok yapıcı görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, “Burada da sizin huzurunuzda söylemek isterim, Avrupa Birliği’nin gerek doğu, gerekse batı sınırlarımızda optik kuleler açısından 108 milyon Euro’luk bir katkısı var. Yani bizim şu andaki optik kulelerimiz ve gece görüş kameralarını Avrupa Birliği desteği sağlıyor. Gerek güvenlik yollarımız olsun, gerek aydınlatmalarımız olsun, gerek güvenlik duvarlarımız olsun, bunu kendi milli bütçemizle sağlıyoruz. Ama bir araya gelen bir bütünsellikle hem batı sınırlarımızda hem de doğu sınırlarımızda ortak bir çabayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün bunları hep beraber değerlendirdik. Huzurunuzda şunu söylemek isterim. Sayın Komiserle hakikaten çok verimli, dostane ve çözüme yönelik birçok değerlendirmemiz oldu, inşallah bundan sonra bu adımları daha çok geliştirebilme fırsatını da hep birlikte ortaya koyarız. Özellikle doğu sınırımızda gittiğimiz yerler çetin yerler, bu çetin yerlere gelip bu konuyu kendisinin gözlemlenmesini bilhassa çok kıymetli bulduğumuzu, çok değerli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Memleketimize hoş geldiniz. Türkiye’de en çok güneş alan ilimiz Van’ımıza hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

Van kahvaltısı sohbeti

Oliver Varhelyi’nin Van kahvaltısını da tattığını dile getiren Soylu, “Bu arada basın mensupları merak edenler, Van’a gelen Van kahvaltısı yapmadan gitmemesi lazım. Kıymetli Komiser, Van kahvaltısını da tattı. Onu da söyleyeyim. Hele otlu peyniri de çok sevdi. Açık vermedin değil mi peynirle alakalı?” esprisini yaptı.

Oliver Varhelyi ise otlu peynire bayıldığını söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından Bakan Soylu ve Oliver Varhelyi Van’dan ayrıldı.