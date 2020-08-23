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Van ve Nemrut Krater gölleri için pedal çevirdiler

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN TATVAN BİSİKLET TOPLULUĞU (TATBİS), VAN GÖLÜ VE NEMRUT KRATER GÖLÜ’NÜN TEMİZ VE YAŞANILIR KALMASI İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.

Genel 23.08.2020, 18:58
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Van ve Nemrut Krater gölleri için pedal çevirdiler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Tatvan Bisiklet Topluluğu (TATBİS), Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’nün temiz ve yaşanılır kalması için pedal çevirdi.

Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’nün temiz ve yaşanılır kalması için hafta sonu 140 kilometre yol kat ettiklerini ifade eden TATBİS üyelerinden Ferhat orak, bu bisiklet turlarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. TATBİS’in 5 Temmuz 2020’de Tatvanlı bisiklet severler tarafından kurulduğunu ifade eden Orak, kısa sürede 50 den fazla üye ve takipçi bisikletsevere ulaştıklarını söyledi. Turların daha disiplinli ve bisiklet sporu ruhuna uygun olması amacıyla üyelerine forma yaptırdıklarını aktaran Orak, “Bisiklet, çevreyi kirletmeyen aynı zamanda insan sağlığına faydalı, motorsuz bir ulaşım aracı. Bizler de hem sağlığımıza verdiğimiz önem hem çevremizin temizliğine gösterdiğimiz özen ve hem de yaşadığımız kentin tarihi doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla bisiklet sporuna gönül verdik. İnsanların bizleri bu disiplin içerisinde olduğumuzu görünce bisiklet sporuna daha istekle sarılacakları kanaatindeyiz. Bizler için bir nimet olan Van Gölümüz ve doğa harikası Nemrut Krater Gölümüz başta olmak üzere bütün Tatvan ve çevresinin temiz ve yaşanılır kalması, birinci önceliğimizdir. Umarız bu konuda farkındalık oluştururuz. Bu konuda bizler gibi düşünen herkesi bizimle birlikte pedal çevirmeye davet ediyoruz” dedi.

Açıklamalarında yetkililere çağrıda bulunan Orak, “Belediyelerin ve şehirlerin bisiklet yollarının uzunluğu ile övündükleri bir çağda, lütfen Tatvanlı bisiklet severleri mahrum bırakmayın. Bisiklet yollarının yapılması için gerekenleri önceliğinize alın” ifadelerini kullandı.

Grubun hafta içi ve hafta sonu etkinliklerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Orak, “Hafta sonları günübirlik olmak üzere yakın ilçelerimiz Ahlat, Adilcevaz, Hizan, Güroymak, Yelkenli köyü, Por köyü, Bitlis merkezi olmak üzere yaklaşık 50 ile 140 km’lik turlarımız olmaktadır. Grubumuz şimdiye kadar 5 defa Van Gölü çevresini bisiklet ile turladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla yine turlamaya devam edecektir. Doğaya ve çevreye katkıda bulunmak, temiz havada stres atmak isteyen herkese kapımız açıktır” Diye konuştu.

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