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Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) aralarında Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışması Türkiye’deki astrofizikçiler tarafından tam not aldı.

Genel 12.03.2021, 13:32
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Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafı astrofizikçilerden tam not aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) aralarında Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışması Türkiye’deki astrofizikçiler tarafından tam not aldı.

NASA’nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. ‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da bulunuyor. Van Gölü fotoğrafı, Tayland ve Kamboçya’nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı birçok önemli fotoğrafla yarışıyor.

"Bu muhteşem bir şey, harika bir fotoğraf"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fizik Bölümü’nde görev yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal, Uluslararası Uzay İstasyonunun 90’lı yıllarda yapımına başlanan çok uluslu bir uzay istasyonu olduğunu belirterek, “Bu istasyon yerden 400 kilometre yukarıda bulunuyor. 90 dakikada bir dünya etrafında tur atar. Yani saatte 27 bin kilometre hızla gider. Oraya 6 aylık periyotlarla ortalama 4 veya 6 astronot gönderilir ve astronotlar tabii ki elleri boş gitmez. Ellerinde kameralar, fotoğraf makineleri olur ve bazen çok güzel dünya fotoğrafları çekerler. Bu söz konusu yarışmada da çok güzel fotoğraflar var. Onlardan biri de Van Gölü’nün fotoğrafıdır. Bu muhteşem bir şey, harika bir fotoğraf, umarım halkımız oylamaya katılır ve kim bilir belki birinci olur” dedi.

"Türkiye’nin güzelliklerinden biri olan Van Gölü"

Van Gölü’nün önemine de değinen Topal, “Bir astrofizikçi için Dünya’nın önemi şöyle; biz evrenin büyüklüğünün farkına vardığımız için ve evrende yaşam olduğunu bildiğimiz tek yer bu gezegen olduğu için Dünya bizim için önemlidir. Böyle bir uluslararası yarışmada Türkiye’nin güzelliklerinden biri olan Van Gölü’nün bulunması da tabii ki muhteşem bir olay. Bu fotoğraflara insanlar baktığı zaman aslında şunu fark edecekler; gerçekten evrende eşsiz bir yerdeyiz, Dünya’nın kıymetini bilmek gerekiyor, çevreyi kirletmemek gerekiyor, içme sularını kirletmemek gerekiyor, doğayı katletmemek gerekiyor. Çünkü trilyonlarca galaksinin olduğu evrende, biz kendi galaksimizde binlerce başka gezegen gördük. Ancak buna benzer, yüzeyinde bu derece trilyonlarca çeşit canlının olduğu başka bir gezegen yok. Umarım yarışmaya katılan insanlar da bunun farkına varır. Ne kadar güzel bir gezegende yaşadığımızın farkına varır ve ne kadar güzel bir göle sahip olduğumuzun farkına varırız. Aynı zamanda Van Gölü Dünya’daki en büyük alkalin ve soda gölüdür. Bu nedenle de önemli bir yeri vardır.” ifadelerini kullandı.

The Earth Observatory’de düzenlenen yarışmanın 15 Mart’a kadar devam edeceği belirtildi.
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