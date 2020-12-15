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Van Gölü Canavarı sandılar, domuz çıktı
Van’ın Gevaş ilçesinde balıkçıların Van Gölü Canavarı sandıkları canlı, domuz çıktı.
Genel 15.12.2020, 12:39
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Van’ın Gevaş ilçesinde balıkçıların Van Gölü Canavarı sandıkları canlı, domuz çıktı.Van Gölünün Gevaş mevkisinde balık avlayan balıkçılar, uzakta bir canlı cismin hareket ettiğini gördüler. Gördükleri canlı cisim karşısında heyecanlanan ve kısa süreli panik yaşayan balıkçılar, cismi cep telefonlarına kaydettiler. Ancak görülen canlının Van Gölü Canavarı değil, bir domuz olduğu anlaşıldı.
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