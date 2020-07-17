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Valinin hortum karşısında zor anları
SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN’IN YAPIMI DEVAM EDEN KANGAL KÖPEĞİ ÜRETİM, EĞİTİM VE KORUMA MERKEZİ PROJESİ’Nİ İNCELEDİĞİ ANLARDA ÇIKAN HORTUM ZOR ANLAR YAŞATTI.
Genel 17.07.2020, 16:29
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Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’ni incelediği sırada çıkan hortum nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meraküm mevkiinde yapımı devam eden Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’ni incelemek üzere bölgeye giden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, çıkan hortum karşısında zor anlar yaşadı. Heyet inşaatı incelemeye başladığı sırada oluşan hortum nedeniyle göz gözü görmezken, Vali Ayhan ve beraberindekiler toz içerisinde kaldı.
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