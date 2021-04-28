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Valilik kararı geri çekti

Bartın’da Vali Yardımcısı imzasıyla resmi kurumlara gönderilen ve Covid-19 ya da temaslı personellerin durumlarının sorgulanması, gerekçeleri yeterli görülmeyen personele ise disiplin işlemi yapılmasına yönelik kararın geri çekildiği duyuruldu.

Genel 28.04.2021, 13:08
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Valilik kararı geri çekti

Bartın’da Vali Yardımcısı imzasıyla resmi kurumlara gönderilen ve Covid-19 ya da temaslı personellerin durumlarının sorgulanması, gerekçeleri yeterli görülmeyen personele ise disiplin işlemi yapılmasına yönelik kararın geri çekildiği duyuruldu.

Bartın Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında Covid-19 salgınının bulaşmasının engellenemediği gerekçesiyle 21/04/2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı göndererek personelin neden Covid-19 ya da temaslı olduğunun soruşturulmasını ve gerekçeler yeterli görülmez ise disiplin işlemi yapılmasını istedi.

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı tepkilere neden olurken Bartın Valisi Sinan Güner tarafından kararın geri çekildiği duyuruldu.

Vali Güner yazılı açıklamasında, “Korona virüsle mücadelede bugüne kadar fedakarca görev alan mesai arkadaşlarımız arasında son dönemde vaka sayılarında artış olduğu görülmüştür. İl genelinde olduğu gibi kamu kurumlarında da artış gösteren vaka sayılarının, Korona virüsle mücadelede etkin görev alan kamu görevlilerini etkilememesi ve kamu kurumlarının bizatihi vaka kaynağı olmaması amacıyla Vali Yardımcımız imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer verilen yazı tarafımca geri alınmıştır” denildi.
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