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Valiliğin çağrısına sessiz kalmayan STK’lar, Covid-19 denetimine çıktı

KIRIKKALE VALİLİĞİNİN ÇAĞRISINA CEVAP VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) TEMSİLCİLERİ, "BİZDE VARIZ" DİYEREK İL SALGIN DENETİM MERKEZİ EKİPLERİ İLE BİRLİKTE COVİD-19 DENETİMLERİNE KATILDI.

Genel 04.09.2020, 13:48
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Valiliğin çağrısına sessiz kalmayan STK’lar, Covid-19 denetimine çıktı

Kırıkkale Valiliğinin çağrısına cevap veren sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, "Bizde Varız" diyerek İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ile birlikte Covid-19 denetimine çıktı.

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine kentteki tüm sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, "Bizde Varız" diyerek İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile birlikte Covid-19 denetimlerinde sahada olacaklarını söyledi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın da katılımıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında toplanan STK’lar, yaptığı basın açıklamasında bundan sonra Covid-19 ile mücadelede "Bizde Varız" dedi.

"Bundan sonra sahada olacağız"

STK’lar adına konuşan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, korona virüs ile mücadelede valiliğin çağrısına sessiz kalmadıklarını belirterek, "Valiliğimizin sosyal medya hesabından yaptığı ’tüm sivil toplum kuruluşlarımızı (STK) bu sefer birlikte vatandaşlarımızı uyarma ve gerekli tedbirleri alma noktasında Salgın Denetim Merkezi birimlerimiz ile beraber aktif görev almaya davet ediyoruz’ çağrısına duyarsız kalmadık. Bu nedenle Kırıkkale’deki tüm Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek salgınla mücadeleye destek vermek ve salgın destek ekiplerine destek amacıyla ‘Bizde Varız’ sloganıyla bugünden itibaren bütün başkanlarımız ve halkımız ile sahaya inmiş bulunmaktayız. STK olarak bugüne kadar salgınla yaptığımız mücadeleyi bundan sonra sahada da sürdüreceğiz" diye konuştu.

"İnşallah kısa zaman da kontrol altına alacağız"

STK’ların İl Salgın Denetim Merkezindeki görevli ekiplerle birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugünde sahada beraber yer alacağız. Bir sorunumuz var salgın, ama bununla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Belki bunun dermanı şuanda yok ama mücadele konusunda bütün dünyanın kabul ettiği 3 tane konu var. Bunu kıymetli Cumhurbaşkanımız ‘tamam’ diyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda bütün dünya bunun üzerinde ortak mücadele konusunda bir gelişme kaydetti. Bizde bunu ne kadar yayabilirsek ne kadar çok insanımıza ulaşabilirsek meslek odalarımız kendi meslek mensuplarına, sendikalarımız sendika mensuplarına kadın derneklerimiz var burada STK’larımız var. İnşallah bu salgını kısa zaman da kontrol altına alırız" şeklinde konuştu.

"Maske yüzde 85 oranında koruyor"

Hayatın daha düzgün bir şekilde devam edebilmesi için kurallara uyulması gerektiğini kaydeden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, maskenin yüzde 85 oranında koruduğunu dile getirerek, salgından en kısa zaman da kurtulacaklarını ve dua ettiklerini söyledi.

"Devletimizin yanındayız"

Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Müzeyyen Özhavzalı ise "Covid-19 ile ilgili bu salgın mücadelesinde tabi ki hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Özellikle kadınların üzerine çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyoruz. Bu konuda devletimizin ve valiliğimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi’ konulu genelge kapsamında kent merkezinde; maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

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