Vali’den muhtarlara: “Kamu hizmetinin çok önemli bir parçasısınız”

19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Tekirdağ Valiliğince muhtarlara yönelik yemekli toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar ve muhtarlar katıldı. Yemekli toplantıdan sonra açıklamada bulunan Vali Yıldırım, “Değerli muhtarlarımız, bulunduğunuz mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynamaktasınız. Çağdaş kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından birisi olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev üstlenmektesiniz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahipsiniz, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağısınız. Çalışmaları kolaylaştırmada ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında önemli bir rol üstlenmektesiniz. Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın her alanında rahatlıkla kapısına gidebildiği makamda görev yapan siz değerli muhtarlarımız, kamu hizmetinin çok önemli bir parçasısınız. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olarak devlet-millet bütünleşmesini sağlayan kamu görevlilerindensiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sizleri ağırlayıp, sizlerin görüşlerinizi ve isteklerinizi dinlemesi, sizleri ne kadar önemsediğinin, sizlere ne kadar değer verdiğinin en önemli göstergesidir. Devletimizin halkımıza sunduğu hizmetin yerinde ve kaliteli olması için yerel yönetimlerin güçlü olması gerekir. Devletimizin hizmetlerinin ilimizin en ücra kösesine dahi ulaşması için sizlere ihtiyacımız var. İnanıyorum ki her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bizler devletimizin hizmetlerinin etkili bir şekilde ilimizin her yerine ulaşmasını sağlamak için siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelerek, her fırsatta görüşerek, istişarelerde bulunmaktayız. Mahallerimizdeki sorunların çözümünde, hizmetlerin etkili ve kaliteli olmasında, yaptığımız istişareler oldukça etkili olmaktadır. Vatandaşlarımızın memnuniyetinin artması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Konuşmalarının ardından muhtarlık görevinin 4. yılını tamamlayan muhtarlara teşekkür belgesi verildi.