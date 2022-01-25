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Vali Yerlikaya’dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.
Genel 25.01.2022, 09:27
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.