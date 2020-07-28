Vali Yerlikaya’dan Siber Güvenlik Lisesi paylaşımı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SİBER GÜVENLİK LİSESİ HAKKINDA SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞIMDA BULUNDU. VALİ YERLİKAYA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, “SEVGİLİ GENÇLER, TERCİHLERİNİZ ARASINDA GELECEĞİN MESLEĞİNE NE DERSİNİZ?” İFADELERİNE YER VERDİ.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılışı gerçekleştirilen Siber Güvenlik Lisesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, tercihleriniz arasında geleceğin mesleğine ne dersiniz?” ifadelerine yer verdi.
Siber güvenlik alanında eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Siber Güvenlik Lisesi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Lisesi İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Sevgili gençler, tercihleriniz arasında geleceğin mesleğine ne dersiniz?” ifadelerine yer verdi.
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