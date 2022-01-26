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Vali Yerlikaya’dan motosikletlilerin trafiğe çıkış yasağıyla ilgili paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının devam ettiğini açıkladı.
Genel 26.01.2022, 21:31
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, buzlanma ve kar temizleme çalışmalarının devam ettiği için motosiklet, scooter, motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü belirtti. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
“Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir.”