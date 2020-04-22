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Vali Yerlikaya’dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, İŞ ÇIKIŞI EVİNE GİTTİĞİ SIRADA GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SAMET ÖZBAKIŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMINDA BULUNDU.

Vali Yerlikaya’dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, İŞ ÇIKIŞI EVİNE GİTTİĞİ SIRADA GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SAMET ÖZBAKIŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMINDA BULUNDU.

22 Nisan 2020 Çarşamba 01:35
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Vali Yerlikaya’dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş çıkışı evine gittiği sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, iş çıkışı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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