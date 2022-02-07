Vali Yerlikaya’dan "fırtına" uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.