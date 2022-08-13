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Vali Yerlikaya’dan Büyükada’da vatandaşlara aşure ikramı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyüada Cemevi’nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Genel 13.08.2022, 18:51
Vali Yerlikaya’dan Büyükada’da vatandaşlara aşure ikramı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyüada Cemevi’nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Adalar’da ‘Muharrem’ ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Büyükada Cemevi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara aşure ikram etti. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de katılım sağladığı organizasyona, çok sayıda vatandaş da katıldı.

(ŞA- GÇ-

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